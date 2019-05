Tri Lanta, les aventuriers du tri ont rendez vous à Boulazac jusqu'au 24 mai

La deuxième édition du "Tri lanta" a commencé ce mardi sur la plaine de Lamoura à Boulazac. De nombreux ateliers attendent les collégiens.Objectif, tester ses connaissances sur le développement durable, la biodiversité et la valorisation des déchets.

Jusqu'au 24 mai, 2600 collégiens vont apprendre, tout en s'amusant, les différents gestes écocitoyens qui peuvent être appliqués au quotidien. Tout cela évidement à partir du tri et du recyclage. Tri lanta c'est un moment de sensibilisation à la protection de l'environnement à destinations des élèves de 6ème.

un atelier pour fabriquer des produits nettoyants de façon naturelle © Radio France - xavier dalmont

L'an dernier 2300 collégiens étaient inscrits sur quatre site différents. Là le SMD3 a fait le choix de réunir les élèves sur un même lieu. Plus d'une trentaine de collèges sont représentés. Les équipes se rencontrent à travers des énigmes et des défis. L'objectif est de cumuler des points et de décrocher des totems d'or d'argent ou de bronze.