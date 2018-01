Tri sélectif : la Bretagne première région de France !

Par Annaïg Haute, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel

La Bretagne est la bonne élève du tri sélectif ! Avec 68,8 kg d'emballages triés par habitant en 2016, les Bretons trient de plus en plus et c'est le Morbihan qui est le plus à la pointe.