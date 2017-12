Triple vigilance météo dans les Alpes-Maritimes

Le département des Alpes-Maritimes est traversé depuis quelques heures par la tempête Ana, qui balaye notamment la Côte d'Azur et provoque de fortes pertubartions sur les routes, sur les rails et dans les airs, puisque aucun avion ne peut se poser à Nice avant 14h.

La météo cause de gros problèmes dans les Alpes-Maritimes ce lundi. La tempête Ana, qui concerne une trentaine de départements en tout en France, traverse notamment le notre et entraîne de fortes perturbations. Le département est concerné par une triple vigilance orange "pluie-inondation", "vagues submersion" et "avalanche".

Dans les Airs

A cause des rafales de vent, plus aucun avion ne peut se poser à l'aéroport de Nice. Ce sera le cas au moins jusqu'à 14 heures, un nouveau point sera effectué à ce moment-là. En revanche les avions peuvent décoller de Nice mais avec du retard pour la plupart.

Sur les rails

La pluie serait à l'origine de nombreux retards de train ce lundi matin sur le réseau ferroviaire des Alpes-Maritimes. La SNCF a relativement peu communiqué mais elle a notamment fait part du déclenchement des filets de rétention de rochers à Beaulieu, la pluie accentuant le risque d'éboulement. La pluie provoque également des disjonctions électriques sur les voies en bord de mer.

❗️Déclenchement des filets de rétention de rochers à #Beaulieu.



➡️ Perturbations sur la ligne. — SNCF TER PACA (@TERPACA_SNCF) December 11, 2017

Sur la route

La préfecture des Alpes-Maritimes a décidé ce lundi matin de fermer plusieurs axes concernés par la vigilance orange "pluie-inondation" et la vigilance "vagues-submersions". La promenade du bord de mer à Cagnes-sur-mer, la promenade Reine-Astrid à Menton, la pénétrante du paillon à Nice, la route d'accès à Isola, la départementale 28 à Rigaud, la départementale 5 à Thorenc et la départementale 81 à Caille sont notamment fermées ce lundi.

Concernant les risques de crue, aucun cours d'eau ne menace de déborder dans le département.

La préfecture des Alpes-Maritimes prévoit jusqu'à 100 mm de pluie sur le littoral, de 150 à 200 mm dans le moyen pays et jusqu'à 250 mm dans le Mercantour d'ici à ce lundi soir. La tempête Ana devrait ensuite baisser d'intensité dans la soirée.

⚠️🌧💨Point #VigilanceOrange#AlpesMaritimes : pluie battante et vent de sud fort sur le littoral, prudence sur la chaussée, et attention aux axes fermés (RM97 - route d'Isola, RM6098 à Cagnes - bord de mer, RD28 à Rigaud) @AlpesMaritimes@MetropoleNCA@A8Traficpic.twitter.com/lmaz5B6dxO — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) December 11, 2017

Le marché de Noël de Nice reste fermé

Autre conséquence de ces conditions météo, la ville de Nice a pris la décision de reporter l'ouverture du marché de Noël, qui devait ouvrir à 11h et qui n'ouvrira pas avant 16h. Un point de situation sera effectué à ce moment-là et le marché pourrait ouvrir dans la soirée.

Les espaces verts de la ville vont aussi restés fermés toute la journée par précaution.