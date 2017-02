Trois ampoules et 100 douches économisées à mi-parcours par chacune des familles du défi énergie positive

Depuis le premier décembre, 151 familles dans l'Eurométropole participent au défi des "familles à énergies positives". L'objectif est de réduire sa consommation d'énergie par des petits gestes à la maison. A mi-parcours, elles ont économisé ensemble 22.000 kWh et 370m3 d'eau.

Ce samedi, les familles engagées dans le défi "familles à énergies positives" ont fait le point à mi-chemin. Depuis le premier décembre dernier, elles ont changé leurs habitudes pour baisser leur consommation d'énergie et au bout de deux mois, les résultats sont là selon les organisateurs. Sur l'Eurométropole, chaque famille qui participe au défi a économisé "trois ampoules et 100 douches", soit en tout une économie de 22.000 kWh et de 370 m3 d'eau. En France, plus de 36.500 familles participent à ce défi.

Des petits gestes qui se voient sur la facture

Il existe 100 gestes pour réduire la consommation dans sa maison ou son appartement. Des gestes simples qui ont fait baisser la facture de 50% pour Clémence "sur tout, sur l'eau, sur l'électricité et sur le chauffage et sans changer drastiquement les choses", raconte la jeune maman.

Chez Dominique, on a fait attention aux appareils électriques, certains n'ont pas été remplacé quand ils sont tombés en panne : "le sèche-linge et le micro-onde, on ne les a pas remplacés, on a trouvé d'autres solutions. Nous ne sommes plus que deux à la maison, les enfants sont grands maintenant et cela fonctionne très bien sans".

Joseph participe pour la première fois au défi. Il rentre ses relevés de compteur régulièrement pour suivre sa consommation sur internet. Il a également un wattmètre pour mesurer précisément la consommation de ses appareils électriques, il a été surpris par son "ampli-home cinéma qui même en veille consommait 40 Watt". Joseph a donc mis un interrupteur pour l'éteindre quand il ne l'utilise pas.

Un défi sans culpabilisation

Les 151 familles de l'Eurométropole sont regroupées par équipe. Ce sont soit des équipes entre collègues de travail, voisins ou membres d'une même association. L'objectif selon Fritz Fernandez, responsable éco-consommation à la chambre de la consommation d'Alsace, c'est d'avancer ensemble : "Il s'agit pas de devenir des ayatollah des économies d'énergie et de revenir à la bougie, voir même de manger la bougie. Clairement, il s'agit d'échanger autour de ces gestes, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ce sont un peu des réunions "Tuperwatt", pour développer un esprit d'équipe avec des gens qu'on ne connait pas forcément".

Le défi se poursuit jusqu'au mois d'avril.