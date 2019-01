Trois choses à savoir sur la neige

Yonne

Comment les flocons de neige se forment-ils?

Pour que des flocons se forment, il faut trois éléments : de la vapeur d'eau, des températures en dessous de 0 degrés et des poussières microscopiques. Les poussières jouent un peu le rôle de noyaux, c'est autour d'elles que la vapeur d'eau se transforment en cristaux. En tombant dans une atmosphère suffisamment froide, ces cristaux s'agglutinent et forment des flocons. Des flocons qui virevoltent et ne tombent pas dru comme la pluie car leur forme freine leur chute. Les flocons sont donc un peu ballotés à la manière d'une feuille morte.

Chaque flocon de neige est-il unique?

Il est difficile de vérifier tous les flocons. Ils peuvent prendre différentes formes. La Commission Internationale de la neige et de la glace, en a identifié, 80 types depuis 1966 avec 7 formes principales : de l'étoile au bouton de manchette, de la colonne, en forme de cylindre, à la plaquette en forme de fleur. Tous ses cristaux ont une chose en commun : leur forme hexagonale, mais leurs branches qu'on appelle aussi dendrites, se développent différemment, en fonction de la température, du vent ou de l'humidité, ce qui explique cette variété de formes.

Il neige généralement sous une température proche de 0 degré. © Radio France - Thierry Boulant

Pourquoi la neige est- elle blanche?

La neige est donc formée de cristaux qui s'agglutinent, des cristaux transparents enchevêtrés les uns dans les autres qui forment une sorte de boule à facette. La lumière est réfléchie sur les multiples facettes qui renvoient ainsi les couleurs dans toutes les directions. L’addition de toutes les couleurs donne le blanc.