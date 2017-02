La Charente, la Charente-Maritime et la Gironde en vigilance rouge aux vents violents

Météo France a placé vendredi après-midi trois départements en vigilance rouge aux vents violents : Charente, Charente-Maritime et Gironde. Météo France parle d'une tempête d'une violence exceptionnelle, jusqu'à samedi 11h. Onze autres départements de l'Ouest sont en vigilance orange.

Charente, Charente-Maritime et Gironde ont été placés ce vendredi en vigilance rouge aux vents violents : le phénomène météo devrait durer jusqu'à samedi, 11h, prévient Météo France, et connaîtra son apogée dans la matinée de samedi, entre 5h et 11h. Onze autres départements sont en vigilance orange : Landes, Deux-Sèvres, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan et Vendée.

Tempête "d'une violence exceptionnelle" annoncée

Météo France parle d'une tempête d'une violence exceptionnelle sur le nord de la région Nouvelle Aquitaine samedi. "Les vents tourneront progressivement au secteur ouest vendredi après-midi et les rafales associées à de fortes averses, parfois orageuses, atteindront 110 à 120 km/h près du littoral, voire 130 km/h près des caps exposés du littoral atlantique", prédit l'institut. Dans les terres, les rafales d'ouest atteindront 90 à 100 km/h avec des pointes à 110 km/h sous les averses les plus fortes.

Un vent qui pourra atteindre 110 à 120 km/h sur le littoral de Vendée, 130 km/h sur les côtes des Landes et du sud Gironde, 140 à 160 km/h sur la côte nord de la Gironde et la côte de la Charente-maritime dans la nuit de vendredi à samedi, avant un retour au calme prévu pour le milieu de matinée. Des fortes vagues ainsi qu'une forte surcôte sont attendues. "Sur la Charente Maritime et le nord de la Gironde, les rafales atteindront en première partie de matinée 130 à 150 km/h. Sur le sud de la Gironde et l'ouest des Landes, les rafales seront comprises entre 100 et 120 km/h pour la première partie de matinée. Sur la Charente, les rafales seront comprises entre 120 et 140 km/h en première partie de matinée. Sur les Deux Sèvres, les rafales seront comprises entre 100 et 120 km/h en première partie de matinée. Sur la Vendée, les rafales de vent atteindront des valeurs de 90 à 110 km/h", ajouté Météo France.

Le pont de Noirmoutier fermé

Dès vendredi après-midi, le pont de Noirmoutier en Vendée a été fermé à la circulation par mesure de précaution.