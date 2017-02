Trois départements du sud-ouest toujours en alerte orange pour risques de submersion

L'alerte orange déclenchée par Météo France sur sept départements ce mardi est toujours valable pour la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ce mardi matin. La vigilance a été levée à 9h sur Charente-Maritime, Finistère, Loire-Atlantique et Vendée.

L'alerte orange pour fortes vagues et risque de submersion déclenchée par Météo France sur sept départements ce mardi est toujours valable sur trois départements. La Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques sont maintenus en vigilance orange vagues-submersion jusqu'à 21h ce mardi. L'alerte a été levée à 9 heures mardi matin, comme prévu, pour quatre autres départements : Charente-Maritime, Finistère, Loire-Atlantique et Vendée.

Les plages de Lacanau restent fermées toute la journée en raison de la vigilance orange pic.twitter.com/400u3mTmg8 — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) February 28, 2017

Le vent reste fort sur le golfe de Gascogne

Le vent fort s'atténue progressivement sur la Bretagne, mais reste encore fort sur le sud du Golfe de Gascogne jusqu'à mardi soir, où il va amplifier davantage les vagues, dans un contexte de fort coefficient de marée (103 pour mardi soir). Sur le littoral girondin, les vagues, de six à huit mètres, sont impressionnantes, mais n'ont pas occasionnée de dégâts ce mardi matin. En Charente-Maritime, les vagues n'ont pas causé de dégâts non plus pour le moment. France Bleu Breizh Izel vous propose toujours d'envoyer vos photos de cet épisode météo.