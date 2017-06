Trois jours pour découvrir les plus beaux jardins de l'Yonne

Les 2, 3 et 4 juin partout en France se déroule la 15e édition des Rendez-vous aux jardins. Plus de 150 jardins publics ou privés ouvrent leurs portes durant ce week-end en Bourgogne-Franche-Comté. Quinze lieux étonnants sont situés dans l'Yonne, notamment à Sainte-Pallaye, au sud d'Auxerre.

Depuis huit ans maintenant, Xavier conçoit son jardin et aime créer des ambiances différentes. "Ce que je voulais c'était de sortir d'un espace un peu sombre et d'arriver à la lumière, que ce soit lumineux, qu'on soit un petit peu surpris" explique cet amoureux des espaces verts. L'Orient l'inspire beaucoup et pour cause "on retrouve les thèmes des jardins japonnais (...) avec le végétal, la pierre et l'eau".

Au bord du bassin, des iris, des menthes aquatiques et des presles du Japon, un peu plus loin des arbres taillés en bonzaï, ou encore une cabane en pierre sèches, clin d’œil aux meurgers de la région. Xavier ne compte pas son temps passé au jardin. "Il y a des périodes dans l'année où il faut être là, il faut s'en occuper. C'est un petit peu tous les jours. Cela reste plaisant. Moi ça me vide la tête, je suis chez moi, je suis dans l'ambiance que j'ai choisie. Cela me détend, je m'évade" raconte Xavier.

Xavier dans son jardin à Sainte-Pallaye © Radio France - Isabelle Rose

"Moi ça me vide la tête, je suis chez moi, je suis dans l'ambiance que j'ai choisie. Cela me détend, je m'évade." — Xavier, jardinier amateur à Sainte-Pallaye

L'effet est réussi, le jardin interpelle les visiteurs reconnait Mélanie, la compagne de Xavier. "Comme il est organisé en salon, il paraît beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité. On se promène, on se ballade. Les gens paraissent assez surpris quand ils nous demandent la surface du jardin. Finalement, c'est assez petit." La surface est quand même de 800 mètres carrés quand même. Xavier et Mélanie ne veulent pas en rester là : ils viennent d'acquérir le terrain voisin pour doubler la surface de leur jardin.

"Je m'inspire beaucoup des jardins japonnais. J'ai fait un mix de ce qu'on peut trouver dans la nature là dans le coin à Sainte-Pallaye ou les plateaux bourguignons, avec beaucoup de constructions en pierres sèches" — Xavier, jardinier amateur à Sainte-Pallaye

Rendez-vous aux jardins dans l'Yonne

L'objectif de cette manifestation est de sensibiliser le public à la richesse et à la diversité des parcs et jardins et de favoriser la connaissance, la protection, la restauration et la création de jardins ainsi que la transmission de savoir-faire.

Consultez en détails et téléchargez le programme de l'édition 2017 de "Rendez-vous aux Jardins" dans l'Yonne.