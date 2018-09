En Haute-Saône on ne plaisante pas avec l'arrêté anti-sécheresse. Trois verbalisations ont été effectuées par la gendarmerie ou l'agence française de la biodiversité : deux pour arrosage de prairie, une en station de lavage automobile.

Le niveau de sécheresse en Haute-Saône est sans précédent depuis 1959 et le niveau des températures n'a jamais été aussi élevé depuis 2003.

Vesoul, France

Qu'on se le dise, en Haute-Saône, les consommateurs indélicats qui ne respecteraient pas l'arrêté anti-sécheresse de la préfecture ne resteront pas impunis. Trois verbalisations ont été effectuées par la gendarmerie ou l'agence française de la biodiversité : deux pour arrosage de prairie, une en station de lavage automobile.

Un niveau de sécheresse jamais atteint depuis 1959

Il ressort du Conseil départemental de suivi de la sécheresse qui s'est tenu ce jeudi que la situation météorologique reste exceptionnelle. Le niveau de sécheresse en Haute-Saône est sans précédent depuis 1959 et le niveau des températures n'a jamais été aussi élevé depuis 2003. Par ailleurs l'indice d'humidité des sols continue de baisser, atteignant des niveaux très proches des records de 2003 et 1959. Et près d'un tiers des stations de mesure des cours d'eau montre un niveau sec ou presque sec.

L'arrêté anti-sécheresse bientôt étendu

L'arrêté préfectoral portant limitation des usages de l'eau va être modifié afin d'étendre le niveau "crise" à la basse vallée de l'Ognon.