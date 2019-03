Trois questions sur les giboulées de mars

Nous sommes au mois de mars, le printemps va arriver d'ici trois semaines et avec lui les fameuses giboulées. Pourquoi tombent-elles? et où en particulier?

Une giboulée est une averse aussi brève que violente qui se produit lors du passage de l'hiver au printemps, principalement aux mois de mars et d'avril . Photo d'illustration

Yonne, France

Ces giboulées, qu'est ce que c'est?

Ce sont de brèves averses, accompagnées le plus souvent de vent. Des averses pour lesquelles les flocons de neige, le grésil ou la grêle se mêlent à la pluie, au milieu de quelques coups de tonnerre. Ces giboulées sont entrecoupées d’éclaircies, pendant lesquelles le temps est doux. c'est d'ailleurs ce qui caractérise ces giboulées par rapport aux perturbations l'hivers qui interviennent quand les températures sont très basses. Dans le cas des giboulées, le thermomètre chute brutalement et remonte aussi sec après l'épisode.

A quoi doit-on ce phénomène?

il est lié au changement de saison, au passage de l'hivers au printemps et aux différences de températures que cela engendre. l'air en altitude est encore très froid. L'air au niveau du sol se réchauffe. Cette différence crée des mouvements d'air, des courants d'air qui en remontant engendrent des nuages instables comme des cumulonimbus ou des cumulus bourgeonnants (cumulus congestus), des nuages en forme de cheminée, à l’intérieur desquels se forment des cristaux de glace.

Ces giboulées ont-elles un terrain de prédilection?

oui, elles sont beaucoup plus courantes sur le littoral. Sur les côtes de la manche, de l'Atlantique ou de la Méditerranée, car la mer ou l'océan sont des réservoirs à chaleur qui renforcent l'instabilité de l’atmosphère. Ces giboulées ne tombent pas uniquement en mars, elles sont relevées sur une période plus large qui va de février au mois de mai. Ce phénomène peut aussi être observé en octobre ou en novembre, autre période de changement de saison propice à l'instabilité, mais il est beaucoup plus rare quand même à l'entrée de l'automne.