Seuls 11% des cours d'eau des Pays de la Loire sont en bon état écologique. Le reste est pollué. C'est très peu. Même la Bretagne nous dépasse avec 37%. La moyenne nationale étant légèrement inférieure, à 50%.

Les explications : le développement démographique, + 30 000 habitants par an, la zone se densifie énormément. Et l'activité agricole pourvoyeuse de 110 000 emplois. Il y a donc un équilibre à trouver.

La préfète de région Nicole Klein affirme que "ça peut s'arranger si tout le monde, citoyens et agriculteurs y met du sien".

Agriculteurs, citoyens, il y a un effort collectif à faire. Mettre du round-up dans son jardin c'est très mauvais pour la qualité de l'eau " - Nicole Klein

Les agriculteurs peuvent utiliser moins de nitrates et moins de pesticides. Il y a l'agriculture biologique mais pas que. L'eau un des biens qui nous est le plus cher sinon le plus cher.