Ultra-Trail du Mont-Blanc : les ambassadeurs se préparent à nettoyer les sentiers

Dans deux semaines, c'est le coup d'envoi de l'UTMB, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc : 8.000 coureurs du monde entier vont se mesurer à sept vallées, 71 glaciers et 400 sommets. Ils participent aux différentes courses. Avant cela, des bénévoles vont préparer les sentiers, pour préserver l'environnement.

Le compte à rebours est lancé pour les "trailers" du monde entier : dans deux semaines c'est le coup d'envoi de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Près de 8.000 coureurs vont se lancer à l'assaut des sentiers. Pour la plus grande course, ils vont s'attaquer à 171 km et 10.000 m de dénivelé positif autour du massif du Mont-Blanc.

Faire "un état zéro" avant les courses

Une course unique dans un environnement à couper le souffle, qu'il faut avant tout préserver. Jules Pijourlet est chargé des ambassadeurs, les bénévoles qui balisent le passage et nettoient les sentiers avant les courses : "Pour déjà faire un état zéro avant la course. Pour faire des études d'impact, il faut que l'on sache quel est le rejet des déchets des coureurs".

Parmi les ambassadeurs, Alex reprend du service cette année : "50.000 personnes passent ici sur deux mois. C'est énorme ! Forcément, il y a des déchets, on est sur un itinéraire très fréquenté autour du massif" explique-t-il. On nettoie avant, mais aussi après les courses, car on retrouve des emballages de barres nutritives, des gels énergétiques.

L'UTMB s'engage à préserver l'environnement - Reportage Copier

25 kilos de déchets récoltés l'an dernier

Jules est plutôt fier : l'an dernier, 25 kg de déchets ont été récoltés : "Ce qui correspond à 0,02 grammes de déchets par coureur. Ça n'est même pas un paquet de barres de céréales. Alors oui, il y a des déchets, mais la globalité des coureurs est plutôt respectueuse de l'environnement" explique Jules.

Chaque coureur part avec une petite pochette à déchets qu'il vide lors des ravitaillements. Les trailers sont plutôt éco-responsables, mais le plus dur pour Jules, c'est de sensibiliser le public : "Ils sont complètement autonomes, donc on a plus de mal à les sensibiliser alors qu'ils ont eux aussi un impact durant la semaine de l'UTMB". C'est tout le travail qui se fait sur les stands, mais aussi par la signalétique pour que tout le monde se sente concerné.

Cette année, l'UTMB a fait un partenariat avec Elise Alpes, pour recycler des gobelets en plastique. Malgré l'utilisation des éco-cups, les gobelets réutilisables par les coureurs lors des ravitaillements, il reste 20.000 gobelets en plastique qui sont utilisés au début de la course : "On est passé de 150.000 gobelets à 20.000 gobelets plastiques, mais on ne savait pas comment les recycler. Aujourd'hui, Elise Alpes pourra les recycler en cintres, en isolants thermiques pour les vêtements" explique Jules Pijourlet.

Jules Pijourlet parle du partenariat avec Elise Alpes pour recycler les gobelets en plastique Copier

Pour retrouver tout le programme de l'UTMB, rendez-vous sur leur site officiel.