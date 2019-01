Un agriculteur du Loiret dans Envoyé Spécial sur France 2

Cortrat, France

Un agriculteur de Cortrat, près de Montargis, à la télévision ce jeudi soir dans l'émission Envoyé Spécial de France 2. Le programme d'Elise Lucet s'intéresse au glyphosate, ce pesticide très controversé.

Olivier Chaloche est producteur bio, notamment de céréales. Il possède une exploitation de 130 hectares dans le Loiret. À quelques centaines de kilomètres de là, en Picardie, Vincent Guyot a lui aussi un champs de la même superficie. Il produit également des céréales, mais lui le fait en agriculture conventionnelle : avec des produits phytosanitaires.

Vis ma vie d'agriculteur bio

La rédaction d'Envoyé Spécial a proposé aux deux exploitants une expérience. Se glisser pendant deux jours dans les bottes et le tracteur de l'autre. Un dialogue inédit entre deux mondes pourtant très proches qui ont souvent du mal à se parler.

Quand la production a proposé à Olivier Chaloche, il n'a pas vraiment hésité avant d'accepter : "Ce sont des sujets clivants que l'on met souvent sous le tapis. En tant que producteur bio j'avais vraiment envie d'exprimer ce que l'on vit sur nos fermes. Le bio et le conventionnel, ce sont deux mondes qui ont du mal à se parler. Il y a des incompréhensions, des postures syndicales. On a besoin de communiquer et l'occasion était trop belle pour la laisser tomber."

Quelques idées reçues sont passées au crible au cours du reportage. Oui, c'est possible d'être productif tout en faisant du bio. Sur la même surface, les deux agriculteurs produisent quasiment autant l'un que l'autre. Petite différence tout de même : quatre personnes sont nécessaires dans les champs bio d'Olivier, alors que Vincent réussit seul à faire tourner son exploitation.

L'une des séquences qui interpelle le téléspectateur, c'est celle où Vincent emmène Olivier sur son exploitation pour lui faire épandre du glyphosate. Le loirétain n'en a pas touché depuis 27 ans, il raconte : "Honnêtement c'est ce qui a été le plus difficile pour moi. Cela m'a montré que j'étais passé à autre chose et que remplir des pulvérisateurs avec des produits phytosanitaires, ce n'était plus mon travail. Je suis content de ne plus le faire."

"Ce n'est pas en allant deux jours chez Olivier que je vais tout changer !"

Chaque année, Vincent Guyot dépense 25 000 euros environ en pesticides et engrais chimiques. Une somme colossale, mais ce n'est pas pour autant qu'il pense à devenir bio. Et son expérience télévisée ne lui a pas fait changer d'avis : "Un passage à l'agriculture biologique c'est un projet de vie, voire de plusieurs générations. Il faut déjà deux ans avant de produire vraiment en certification bio. Ce n'est pas en allant deux jours chez Olivier que je vais tout changer !"

Sans le reportage, les deux hommes ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Aujourd'hui ils s'apprécient et disent avoir hâte de voir l'émission.