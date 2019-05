Un appel pour déclarer l'état d'urgence climatique dans la métropole nantaise

Nantes, France

Face à l'urgence climatique, un groupe d'associations et de mouvements engagés pour l'environnement tire la sonnette d'alarme. Il lance un appel à l'attention de Nantes Métropole, pour mettre en place un état d'urgence climatique à l'échelle locale.

Selon ces organisations, "les déclarations d'intention et les plans stratégiques à 5, 10 ou 30 ans ne suffisent plus". Elles souhaitent la mise en place de mesures pour faire du climat une priorité dans les actions de Nantes Métropole :

informer et sensibiliser les citoyens sur la situation climatique et environnementale

intégrer l'urgence climatique dans toutes les politiques publiques

intégrer directement les citoyens dans ces décisions, avec la création d'un conseil citoyen indépendant

L'appel n'entend pas incriminer les actions de Nantes Métropole, mais accompagner des politiques plus engagées et plus radicales sur les questions climatiques et environnementales.

"Nantes Métropole doit s'engager auprès des citoyens, pour faire de la métropole nantaise un territoire inspirant" - Communiqué #UrgenceClimatNantes

L'appel a été déposé en milieu de journée au siège de Nantes Métropole. Les organisations signataires le relaient sur internet, et le diffuseront à l'occasion de la grève et de la marche pour le climat, qui ont lieu à Nantes le vendredi 24 mai et le samedi 25 mai.