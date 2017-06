Un appel au don pour protéger les forêts du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord et le Conservatoire d'espaces naturels(CEN) de Lorraine lancent un appel au don pour permettre au CEN d'acquérir des parcelles de forêt... et de les protéger.

Des parcelles de forêt aux mains de propriétaires... qui ne savent pas toujours qu'ils le sont. La situation est assez fréquente. Elle concerne en particulier le Parc naturel régional des Vosges du Nord (PNR). "Il s'agit de parcelles laissées en libre évolution depuis 50 ans voire plus. Elles abritent aujourd'hui des espèces très intéressantes que l'on trouve dans les forêts qui vieillissent seules", explique Jean-Claude Génot, chargé de la protection de la nature au PNR des Vosges du Nord. C'est pour protéger ces espèces et les sols forestiers que le PNR et le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine (CEN) lance un appel au don.

Des forêts d'un grand intérêt écologique

La somme récoltée permettrait au CEN d'acquérir ces parcelles et de les laisser en libre évolution. "On s'est fixé un premier objectif de 10 hectares, poursuit Jean-Claude Génot. Ça paraît peu... Mais c'est beaucoup, compte tenu du morcellement extrême des parcelles. Il va falloir faire un gros travail auprès des propriétaires pour arriver à créer des blocs."

Le PNR fait savoir qu'un don de 3,50€ permet de protéger 10m2 de forêt. "On accepte tous les montants, explique Jean-Claude Génot. C'est l'accumulation qui compte." Les dons sont déductibles des impôts. Les chèques sont à adresser au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine.

Pour toute information sur les forêts, vous pouvez appeler Jean-Claude Génot au 06.28.10.32.63 ou envoyer un mail à jc.genot@parc-vosges-nord.fr.