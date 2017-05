Un appel lancé dans le Poitou pour recenser les moineaux

Une étude de deux ans est lancée dans le Poitou pour observer et protéger les moineaux, qui se font de plus en plus rares en Vienne et Deux-Sèvres. Chaque habitant est appelé à participer.

Cette étude est mise en place par la Ligue de Protection des Oiseaux de la Vienne (LPO) et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS), pendant deux ans, juqu'à fin 2018. Elle consiste à observer trois types de moineaux : moineau domestique, moineau friquet et moineaux soulcie (cf. photos ci dessous).

Pourquoi les moineaux se font-ils rares?

Le nombre de ces moineaux chute depuis dix ans : - 17% de moineaux domestiques en France et - 60% de moineaux friquet en Europe, selon les ornithologues. La population de ces oiseaux décline à cause de la rénovation des habitats (les moineaux nichent dans les toitures), et du manque d'insectes (lié à l'utilisation des pesticides) qui leur servent de nourriture.

Un programme de deux ans

Ce programme doit permettre de recenser les moineaux en 2017, pour mettre en place des actions concrètes en 2018 : installer des nichoirs, intervenir auprès des agriculteurs, collectivités et entrepreneurs et publier des informations envers le grand public.

Si vous remarquez des moineaux, vous pouvez les signaler sur internet à la LPO 86 et au GODS ou les contacter au 05 49 88 55 22 (numéro de la LPO).

Un moineau friquet © Radio France - Raphaël Bussière - LPO