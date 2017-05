Un an après les inondations, le Cher panse toujours ses plaies

Souvenez-vous, il y a un an : des trombes d'eau, fin mai et début juin, notamment dans le Cher, mais aussi sur Issoudun. Un an après, certaines plaies sont encore visibles. Exemple : le petit village de Concressault, 231 habitants, près d'Aubigny sur Nère.

Dans ce petit village, Antoine Fleuriet, le maire, chiffre les dégâts à 115.000 euros dont au moins 35.000 à la charge de la commune. Un maire prudent qui n'a pas voulu engager de travaux tant qu'il n'avait pas toute les garanties des pouvoirs publics sur les subventions à venir... A Concressault, on se souviendra longtemps de cet orage dans la nuit du 28 au 29 mai 2016. Toutes les eaux ont ruisselé d'Aubigny-sur-Nère et Oizon vers Concressault : en un instant, le Boulier, le ruisseau du village a gonflé et envahi les rues du village.

Concressault, au matin du 29 mai 2016. © Radio France - Jonathan Landais

Quatre familles à reloger, l'église du XIVème siècle inondée, le lavoir qui s'effondre. Heureusement, ces bâtiments étaient assurés, mais ce n'est pas le cas de la voirie dont la réfection reste à la charge de la commune. Concressault a pu compter sur la solidarité d'autres collectivités : le conseil régional, le conseil départemental, l'intercommunalité et l'état. Mais voilà, les 6.000 euros promis par la préfecture n'ont pas encore été versés. Les trottoirs, route de Vailly viennent seulement d'être refaits : 15.000 euros environ pour 180 mètres. Un gros chantier reste en cours : la reconstruction du lavoir, refait des fondations à la toiture. Aux abords de l'église, des buses plus grandes ont été posées pour mieux évacuer les eaux.

Antoine Fleuriet, maire de Concressault, Annie Guffroy, adjointe au maire et Yves Villardièresn charpentier, sur le chantier du lavoir à reconstruire © Radio France - Michel Benoit

Et la mairie veut maintenant tirer les enseignements de ces inondations. Annie Guffroy, adjointe au maire, compte inviter les habitants à une réunion publique, sans doute en septembre : l'idée est de rappeler les bons comportements et la nécessité de bien entretenir les abords des cours d'eau pour faciliter l'écoulement des eaux. La destruction des haies et le drainage des champs accentuent également les effets du ruissellement. Mais il sera plus difficile de faire évoluer les comportements en matière agricole.