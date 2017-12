Tourouvre, France

Elle avait été inaugurée le 22 décembre 2016 , à Tourouvre dans l'Orne, par Ségolène Royal , alors ministre de l'environnement. Un an après sa mise en service, la première route solaire du monde fonctionne. Elle a déjà produit 149 Mégawatts d'électricité. C'est un peu moins que prévu mais le concept, baptisé Wattway donne globalement satisfaction.

400 fois le trajet Paris-Alençon

Lorsque vous entrez sur la RD 5, un Totem vous accueille. Le compteur tourne. Il affiche les kilowattheures produits par la première route solaire au monde. 149 mégawatts, en 1 an. De quoi faire 400 fois le trajet entre Paris et Alençon en voiture électrique. Soit 87 000 kilomètres. Ce n'est que 53% de ce qu'espérait , au départ, Colas qui pilote le projet Wattway. Mais "l'objectif est "atteint " selon la filiale de Bouygues. Car il s'agit d'une expérimentation en conditions réelles. Un laboratoire en quelque sorte pour ce kilomètre de route recouvert de 2800 m2 de dalles solaires.

Filmée par les télés du monde entier

Il a fallu "faire" avec les voitures, les camions, les tracteurs aussi qui salissent la route avec la boue quand il fait mauvais. Les panneaux solaires, ces jours-là , sont moins performants. Autre imprévu, le bruit. Plusieurs riverains s'en sont plaints. La vitesse a dû être récemment réduite à 70 km/h. Colas va tester des dalles plus plates, en théorie moins bruyantes. Des dalles qui ont passé , en revanche, avec succès le test de la résistance. Seules 5% d'entre elles ont dû être remplacées en un an. Une route solaire qui attire , à Tourouvre, les télévisions du monde entier. Le concept est désormais testé au Japon, en Amérique du Nord et à la Réunion.