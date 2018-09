Christofer Costes et son prototype pour transformer les déchets plastiques en carburant.

Antibes, France

Depuis 4 ans, le comédien Samuel Le Bihan s’engage pour la planète. Il a cofondé l’association Earthwake qui a pour objectif de trouver des solutions innovantes pour lutter contre les déchets plastiques. L’association travaille avec Christofer Costes. Cet habitant de La Croix-sur-Roudoule près de Puget-Théniers a inventé une machine baptisée Chrysalis. Ce prototype transforme des déchets plastiques en carburants : essence, gasoil et gaz. La machine a été présentée ce lundi 10 septembre sur le Port d’Antibes. Le prototype permet de transformer en une demi-heure un kilo de déchets en un litre de carburant.

Installer des machines dans les ports et en Afrique

D’ici 6 mois, une machine plus grande devrait être créée pour recycler près de 10 tonnes de plastique chaque mois. L’objectif de l’association Earthwake est d’installer ces machines dans les ports ou encore en Afrique où les déchets font des ravages. Avec son association Earthwake, Samuel Le Bihan cherche à valoriser le plastique pour éviter qu’il se retrouve dans la mer. Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les mers et océans, Samuel Le Bihan et son association cherchent à stopper cette hémorragie. Le port Vauban d'Antibes envisage de s'équiper.