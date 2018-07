Le patrouilleur Jonquille, la vedette antipollution Mimosa, de la Délégation Mer et Littoral de Corse-du-Sud, et un hélicoptère Puma sont déjà sur place. Les analyses doivent permettre d'établir un lien ou non avec la pollution repérée ce samedi en plaine orientale.

Une enquête judiciaire est d'ailleurs déjà en cours concernant ce premier épisode de pollution et des traces de solvants en faible concentration ont été trouvées dans la paraffine. Selon la préfecture, aucune mesure particulière n'est à prendre tant que le produit reste à l'air libre.