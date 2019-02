Un bateau-poubelle qui croupit dans le port de Sète depuis 10 ans va être démantelé

Le Rio Tagus est immobilisé dans le port de Sète (Hérault) depuis 2010. Plusieurs tentatives pour s'en débarrasser ont échoué et finalement, le bateau-poubelle devrait être démantelé sur place avant la fin de cette année.

Sète, France

Presque 10 ans que ça dure. 10 ans que le Rio Tagus croupit dans le port de Sète, amarré quai Paul Riquet. Au fil du temps, le bateau-poubelle est devenu une véritable verrue dans le paysage. Plusieurs tentatives pour s'en débarrasser ont échoué et finalement, il devrait être démantelé sur place.

Enchères infructueuses, remorquage interdit, le cargo condamné à rester à Sète

Un appel d'offre vient d'être lancé par la Région Occitanie, propriétaire du port de Sète. 11 candidats sont intéressés. Ils vont recevoir le dossier et devront répondre à l'appel si leur intérêt se confirme. Théoriquement, le Rio Tagus sera découpé vers le mois d'octobre 2019, après la saison estivale.

Une priorité : la dépollution

Étape essentielle : inspecter le chimiquier, faire une sorte d'état des lieux des produits toxiques : amiante, peinture au plomb, etc. Une première dépollution a été réalisée fin 2016 alors que le Rio Tagus venait d'être vendu 11.000 euros à une société catalane spécialisée, Varadero. Elle avait prévu de le remorquer jusqu'à Barcelone pour le démanteler là bas. Mais l’État français a mis son veto : trop risqué pour l'environnement. D'ailleurs, cette fois encore, il faudra obtenir le feu vert des autorités avant de commencer quoi que ce soit, même dans le port de Sète.

à lire Le Rio Tagus va enfin quitter le port de Sète

Le Rio Tagus fait 80 mètres de long. Quand il est arrivé à Sète, en octobre 2010, un des deux moteurs ne fonctionnait plus et il y avait des voies d'eau dans la coque. Il transportait près de 3.000 tonnes d'urée, un produit chimique qui sert à fabriquer de l'engrais. À l'époque, il appartenait à un armateur égyptien, battait pavillon de Saint-Vincent-et-Grenadines (Caraïbes) avec 12 marins à bord originaires du Ghana, d'Egypte et d'Ukraine. Après quatre mois de galère, ils ont pu rentrer chez eux mais le cargo lui, il n'a jamais repris la mer.