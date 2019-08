Un bébé panda roux au zoo de Jurques.

Jurques, Dialan sur Chaîne, France

Les visiteurs du zoo de Jurques ont pu apercevoir un bébé panda roux, ce mercredi 21 août. L'animal a été manipulé pour la première fois par une vétérinaire. L'équipe du zoo a du sortir le petit du tonneau où il dormait depuis que sa mère y avait fait son nid. Il s'agissait d'un contrôle médical pour vérifier l'état de santé de l'animal. 860 grammes à la pesée. Il est en pleine forme. Puis Barbara Blanc a mis fin au suspens : "C'est un mâle !"

Le petit panda roux pèse moins d'un kilo. © Radio France - Paul Nölp

Mission réussie pour Guillaume Ourry, directeur du zoo : " A priori, il n'y a pas de souci, le petit se porte bien et la maman est revenue au nichoir pour s'en occuper après la manipulation. Il a une bonne petite bouille ! "

C'est un beau succès pour le zoo. Les dernières naissances de pandas roux remontent à 2016 à Jurques. Chaque nouveau petit est important pour la préservation de cette espèce menacée. " Il y a une dizaine d'années, c'est une espèce qui ne se reproduisaient pas en parc zoologique. On ne comprenait pas ce que ça mangeait réellement et comment les héberger. Depuis, des études ont été menées pour comprendre et on maîtrise de mieux en mieux la reproduction", poursuit Guillaume Ourry. La France compte une cinquantaine de pandas roux.

La France compte une cinquantaine de pandas roux. © Radio France - Paul Nölp

Le petit restera deux ans à Jurques avant de partir vers un nouveau parc européen, où il pourra se reproduire sans risque de consanguinité. Il n'a pas encore de prénom mais les internautes peuvent faire des propositions sur les réseaux sociaux. Le prénom devra commencer par un B comme ses parents Bao et Bambou.