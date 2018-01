Hossegor, France

Des promeneurs profitant enfin du retour du soleil dans le ciel landais, ont découvert un bébé phoque échoué entre la plage centrale et la plage Nord d’Hossegor, ce jeudi. Un petit âgé de deux ou trois mois maximum, épuisé par l’enchaînement des tempêtes cet hiver, et incapable de reprendre la mer tout seul. Alertés par ces riverains, les équipes de l’aquarium de Biarritz, identifié comme centre de soins pour les phoques et les tortues marines, sont immédiatement venus voir l’animal. Celui étant vraiment trop faible, il pèse seulement 16 kg alors qu'il devrait en faire le double, il a été emmené au centre où il va être soigné et observé avant d’être relâché quand la mer sera plus calme.

Surement d’autres animaux échoués dans les jours à venir

Mais l’aquarium de Biarritz se laisse quelques jours car Olivier Briard, responsable des animaux s’attend à d’autres appels de ce genre. Après les tempêtes Bruno, Carmen et Eleanor, la mer reste très agitée. "Nos collègues en Bretagne ont récupéré beaucoup de petits phoques déjà et ça risque de nous arriver aussi dans les jours à venir, si c’est le cas, on lâchera tous les petits phoques ensemble à proximité de leur zone d’échouage." Et de rappeler les consignes si vous découvrez un bébé sur une plage : ne vous approchez pas, il risquerait de repartir à la mer alors qu’il n’est pas prêt et tenez vos chiens en laisse si vous en avez, pour qu’ils n’aillent pas mordre les phoques et empirer leur état de santé.