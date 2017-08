Texas : un Belfortain se prépare à affronter les inondations après le passage de l'ouragan Harvey

Jonathan Franchi est Belfortain d'origine. Depuis une vingtaine d'années, il vit et travaille au Texas. Il nous raconte comment il s'est préparé à affronter l'ouragan Harvey. Sur place, les dégâts dus au vent sont déjà importants mais le pire est surement à venir : les inondations.

L'ouragan Harvey a été retrogradé en catégorie 1 ce samedi. Il ne souffle plus qu'à 120 km/h mais les habitants du Texas ne sont pas en sécurité pour autant. Dans le sillage de Harvey, de fortes pluies et des tornades sont attendues pendant au moins trois jours.

Les Texans sont habitués aux ouragans puisqu'ils ont déjà vécu le passage de Katrina en 2005 et celui de Ike en 2008. Alors pour se préparer, Jonathan, comme tous ses voisins fait des provisions.

On fait le tour des magasins pour trouver de l'eau, des denrées non périssables, des batteries pour nos lampes torches. On a une malette avec des photos de la maison et des documents importants pour les assurances en cas de dégâts.