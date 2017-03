Un bus 100% électrique unique en son genre fabriqué à Duppigheim dans le Bas-Rhin

Alstom a dévoilé sa dernière création : un bus 100% électrique inspiré du tramway et unique en son genre. Il est fabriqué à Duppigheim dans le Bas-Rhin. Baptisé Aptsi, il sera testé en région parisienne lors du deuxième semestre 2017.

C'est un prototype révolutionnaire dévoilé ce jeudi par Alstom. A mi-chemin entre le tram et le bus, un véhicule 100% électrique, équipé d''un plancher bas intégral, est fabriqué à Duppigheim dans le Bas-Rhin. Et il sera testé en région parisienne lors du deuxième semestre 2017. Baptisé Aptis, il pourra transporter une centaine de passagers.

Pour le PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, il s'agit d'un véhicule "sans équivalent" qui répond aux "nouveaux besoins urbains et environnementaux". Il pourra être rechargé intégralement la nuit ou le jour aux terminus de lignes. Et il pourra rouler vingt ans. C'est beaucoup plus que les bus classiques.

Si les prototypes seront conçus par la filiale NTL à Duppigheim; Alstom ne sait pas encore où sera installé le lieu de production. Les premières livraisons auront lieu en 2019.