Un capteur sismique installé à Saint-Romphaire, près de Saint-Lô

Ce capteur sismique a été placé, grâce à un forage, à une profondeur de onze mètres dans la terre. Ce vélocimètre va enregistrer toutes les vibrations du sol, qu'elles soient naturelles ou liées à l'activité humaine. L'objectif est de mieux connaître et comprendre les tremblements de terre, d'une magnitude supérieure à un.

Dans le massif armoricain, auquel appartient la Manche, la sismicité est modérée mais régulière.

Le Massif armoricain, c'est près de 20% de la sismicité enregistrée en France. Il y a environ un séisme par semaine et en moyenne, ce sont des séismes d'une magnitude de 2/3, sachant qu'il faut que ça atteigne 3 pour que nous, les humains le ressentions et ca commence à faire quelques dégâts - des cheminées qui tombent par exemple - à partir de magnitude 5, explique Mickael Bonnin, physicien adjoint à l'observatoire des sciences de l'univers de Nantes. Mais pour l'instant, nous ne comprenons pas bien pourquoi il y a autant de séismes ici car on est loin des limites de plaques tectoniques.