VIDÉOS - Un cargo rempli de soja bloqué à l'entrée du port de Sète par des militants de Greenpeace

Sète, France

Un cargo rempli de soja venu d'Amérique latine est bloqué ce vendredi à l'entrée du port de Sète. C'est une opération coup de poing de l'association écologiste Greenpeace. Ce Cargo transporte 50.000 tonnes de céréales, dont la moitié doivent être débarquées en France, le reste en Slovénie. Ce soja a été produit en culture intensive, souvent OGM au Brésil.

De la déforestation importée

Pour Greenpeace, c'est de la "déforestation importée", car pour produire ce soja, il faut couper des milliers de kilomètres carrés d'arbres et tout ce soja importé sert à nourrir des vaches et des poules pour notre consommation de viande, d’œufs et de lait. D'où l'appel lancé par Greenpeace aux consommateurs français.

"Il faut réduire sa consommation de viande et de produits laitiers."

"Aujourd'hui quand vous consommez une escalope de poulet ou un oeuf, il y a de forte chance pour que les animaux d'élevage aient été nourri avec du soja d'Amérique latine et donc aient contribué à la déforestation et la destruction d'écosystèmes précieux en Argentine ou Brésil. Aujourd'hui, Greenpeace demande une réduction de la production et de consommation de viande et de produits laitiers parce qu'on importe des quantités de soja colossales pour nourrir nos animaux d'élevage et on ne pourra pas substituer tout ce soja pour produire toutes les protéines végétales dont on a besoin pour nourrir ces animaux. Il faudra réduire les volumes de production de viande et de produits laitiers", explique Cécile Leuba, militante de Greenpeace.

Un sujet qui devrait particulièrement nous sensibiliser en cette période de canicule puisque la déforestation contribue à ces épisodes climatiques : _"La canicule est tout à fait symptomatique des dérèglements climatiques qu'on subit aujourd'hui. La déforestation étant un élément important dans le réchauffement climatique, c'est 12 % des émissions de gaz à effet de serre_, alors que les forets via la photosynthèse stockent naturellement du carbone."

"La solution la plus simple pour lutter contre le réchauffement climatique serait d'arrêter de raser les forêts."

En bloquant ce cargo, Greenpeace demande au gouvernement français de tenir ses engagements, en effectuant des contrôles sur les céréales importées pour s'assurer qu'elles ne proviennent pas de zones de déforestation.

