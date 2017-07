Un centre de collecte mobile pour les déchets chimiques du bricolage

EcoDDS, société spécialisée dans le tri des déchets chimiques, organise cette année encore des opérations de collecte des déchets chimiques des particuliers. Ce samedi, à Osny dans le Val d'Oise, les clients ont ramené leurs vieux pots de peinture ou de colle.

Les déchets chimiques, on ne peut pas les jeter n'importe où. Depuis le printemps, la société ECODDS organise les "journées déchets tri", comme chaque année. C'est une opération mobile : des animateurs se déplacent sur les parkings des magasins de bricolage pour récolter nos déchets chimiques et pour sensibiliser aux bons geste de recyclage.

Ce samedi, c'était à Osny dans le Val d'Oise, devant un magasin Leroy Merlin. Les habiatnts en ont profité pour vider leur garage. "De la peinture, de la colle, de la graisse" détaille ce bricoleur. "On ne sait pas quoi en faire, alors on garde, car on ne veut pas polluer" lâche Catherine, venue avec un caddie plein de vieux pots de peinture.

Pousser les particuliers à se rendre dans les déchetteries

L'idée c'est aussi de sensibiliser les clients au tri de ces déchets chimiques, qui doivent impérativement être ramenés en déchetterie et ne surtout pas être jetés à la poubelle. 190 opérations de collecte sont prévus cette année jusqu'au 28 octobre. L'an passé 137 tonnes de déchets ont été collectés par l'organisme.

"Le but c'est que les personnes aillent dans les déchetteries", explique Sofia Foucault, ambassadrice d'EcoDDS Copier

La prochaine opération en Île-de-France est prévue le 2 septembre sur le parking du castorama de villabé dans l'essonne. Les informations sont à retrouver sur francebleu.Fr

Reportage sur l'opération de tri des déchets chimiques à Osny, Rémi Brancato Copier

INFORMATIONS PRATIQUES - sur le site d'EcoDDS.