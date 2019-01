Un centre de tri des déchets ultra-performant en Indre-et-Loire en 2020

Indre-et-Loire, France

La création de ce centre de tri entièrement automatisé verra le jour fin 2020 sur un site de 7 hectares accessibles facilement par la départementale 910 et l'Autoroute A10.

Cette situation géographique est importante puisque les déchets viendront au total de 11 collectivités réparties sur 3 départements : l'Indre-et-Loire, une partie de la Sarthe et le bassin de population de Blois dans le Loir-et-Cher, pour un coût total de cette infrastructure d'environ 25 millions d'euros.

Le site se composera d'un bâtiment de 2 hectares et d'une zone de réception

Aujourd'hui, les collectivités mettent en place un tri de plus en plus sélectif et recyclent tout ce qui peut l'être (pour être ensuite revendu). Et ce travail de plus en plus précis sur les tables de tri ne peut plus se faire par la main de l'homme. Il faut pour cela des structures entièrement automatisées de fibres optiques, de souffleries et d'autres techniques pour séparer les composants.

Il faut récupérer sur la table de tri le pot de yaourt ou encore la capsule café en métal.

Et donc ces structures entièrement automatisées ne sont rentables que si elles traitent un tonnage très important : celle de Parçay-Meslay au nord de Tours aura une capacité de 50.000 tonnes par an.

Ce lundi matin 7 janvier a donc été créée la Société Publique Locale Tri Val de Loir(e) qui regroupe ces 11 collectivités. Le président de cette structure est le maire de Notre Dame d'Oé et Vice-Président de la Métropole Tours Val de Loire, Jean-Luc Galliot. Les élus ont voulu garder la maîtrise de cette structure et de leur politique de collecte et de traitement des déchets.

Plus d'une quinzaine de techniciens devront être recrutés pour faire fonctionner ce centre de tri.

Lors de sa mise en fonctionnement, cela entraînera la fermeture du centre de tri de La Riche (converti pour accueillir les services de la propreté urbaine de la Métropole), mais aussi la fermeture des centres de tri de Loches et de Chinon.