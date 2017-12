Le Verdon-sur-Mer, France

Un cétacé de plus de quinze mètres s’est échoué jeudi sur une plage du Verdon-sur-Mer, à la Pointe de Grave. La tempête Bruno, et les vagues qu'elle a causées, pourrait être à l'origine de l'échouage de l'animal. Son corps a été confié au centre Pelagis de la Rochelle, qui étudie les mammifères marins, pour découvrir les causes de sa mort.