Un chef papou fait escale en Drôme Ardèche

Mundiya Kepanga est invité par l'ensemble scolaire Marie Rivier de Bourg-Saint-Andéol en Ardèche. Les élèves travaillent autour du thème : "le défi de la rencontre". Depuis 10 ans, le chef papou anime des conférences un peu partout dans le monde.

Salle comble. Le personnel de l'ensemble scolaire Marie Rivier était invité ce lundi matin à rencontrer Mundiya Kepanga. Cent cinquante enseignants, agents administratifs ou d'entretien ont répondu présents.

Mundiya Kepanga tient à poser avec toute la salle pour une photo à mettre sur Facebook - Marc Dozier

Sur l'estrade, Mundiya Kepanga est habillé à l'occidentale. Il a gardé sa coiffe à plumes traditionnelle. Il fait partie de la tribu des Hulis, en Papouasie Nouvelle-Guinée au Nord de l'Australie. Il anime depuis dix ans des conférences un peu partout dans le monde.

Son périple est une succession de hasards et a débuté avec la rencontre de Marc Dozier, devenu son ami et traducteur. Marc Dozier est photographe; il a rencontré Mundiya Kepanga chez lui lors d'un reportage, et pour le remercier de son accueil, il l'a invité à découvrir la France à son tour. Depuis, tout s'est enchaîné: films documentaires, livres, conférences. Mundiya Kepanga a notamment participé à la conférence sur le climat COP21 il y a deux ans à Paris.

Alerter contre la déforestation et le réchauffement climatique

Il parcourt le monde pour faire passer deux messages: prenez soin de la planète et respectez toutes les cultures.

Il répond avec simplicité et beaucoup d'humour aux questions qui lui sont posées. Quand on lui demande s'il ne craint pas que la modernité envahisse son île, si le bonheur n'est pas plus accessible aux tribus qui vivent simplement en harmonie avec la nature qu'aux occidentaux toujours en quête de plus, Mundiya Kepanga répond que la vie sa tribu est très difficile.

Mundiya Kepanga explique que la vie de sa tribu est en fait très difficile Copier

Déjà deux visites en Ardèche

Ce n'est pas la première fois que Mundiya Kepanga vient en Ardèche. Il avait rencontré des lycéens à Annonay en 2011. Et fin 2006-début 2007, pour un documentaire intitulé "L'Exploration Inversée", il avait participé à une partie de chasse aux sangliers à Dompnac, dans le sud du département.

Ce mardi, Mundiya Kepanga va rencontrer 600 élèves de l'ensemble scolaire Marie Rivier. Et au milieu de ses conférences à Bourg-Saint-Andéol, il a fait un crochet par Saint-Laurent-en-Royans dans la Drôme lundi. Il a planté un arbre avec les élèves de l'Institut Médico-Educatif La Providence.