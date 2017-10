Un ciel d'une étrange couleur en Charente Maritime

C'est un ciel d'une couleur laiteuse voire ocre que vous pouvez observer depuis lundi sur tout le département. Un phénomène lié à la tempête Ophélia et aux incendies qui touchent le Portugal.

Vous allez pouvoir profiter de beaux coucher de soleil sur l'ensemble du département. Depuis lundi une étrange couleur laiteuse s'est installée dans le ciel.

Un phénomène inhabituel pour Benoit Binson, prévisionniste Météo France à La Rochelle, lié aux incendies du Portugal et au passage de la tempête Ophélia qui touche l'Irlande. "On a un fort flux de sud suite au passage du cyclone Ophélia qui remonte des poussières sahariennes, et comme le vent porte la fumée et les particules des incendies du nord ouest de la péninsule ibérique, on se retrouve avec un ciel couleur ocre".

Moins jaune en Charente maritime, mais jaune quand même avec lune orange vif... pic.twitter.com/jrSSOqOOAj — ☘️Delphine Tharaud (@DelphineTharaud) October 16, 2017

Cette couleur devrait rester dans le ciel jusqu'à mardi d'après Météo France. "Comme le vent va changer de sens dans les prochains jours, le ciel va progressivement se dégager", rajoute Benoit Binson.