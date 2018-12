Un colis symbolique pour demander le retour d'une liaison en train entre Evreux et Rouen

Évreux, France

Un cadeau de Noël avant l'heure. Une vingtaine de militants écologistes, réunis à la gare d'Evreux, ont envoyé par la poste, samedi matin, un colis au président de la région Normandie, Hervé Morin.

A l'intérieur: un morceau de rail et une photo d'un "tram-train" - un moyen de transport hybride qui peut à la fois rouler sur la voie ferrée et sur les rails du métro à Rouen.

Le colis est adressé au conseil régional © Radio France - Adrien Beria

Derrière ce "cadeau", une demande, un appel : le retour de la liaison en train entre les deux préfectures de l'ex-Haute-Normandie, Rouen et Evreux, liaison disparue depuis les années de l'après deuxième guerre mondiale. Ils demandent l'ouverture d'une étude sur la pertinence de cette ligne. Combien de personnes concernées? Quel coût? Quels bénéfices pour l'écologie?

Ils étaient une vingtaine devant la gare d'Evreux, à l'appel du collectif France Nature Environnement © Radio France - Adrien Beria

Parmi les militants, des membres de l'association France Nature Environnement, du Nouveau Parti Anti-capitaliste (NPA), de l'association des usagers des transports Seine-Eure. Selon eux, cette solution du "tram-train" entre Evreux et Rouen, plus "pratique", plus "écologique", pourrait concerner au minium 2500 personnes par jour et coûterait 135 millions d'euros.

Selon Laetitia Sanchez, élue Europe Ecologie les Verts (EELV) au conseil régional, cette solution du tram-train n'est plus tabou. Elle veut être optimiste pour la suite et s'appuie notamment sur le fait que Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la région en charge des transports, "est à l'écoute". "Il a repris ces termes de "tram-train" dans des réunions publiques, explique-t-elle, on lui dit _chiche_!"