Un comité de pilotage pour des travaux d'urgence en Baie d'Authie, où la mer gagne sur les terres

Par Matthieu Darriet, France Bleu Nord

C’est un des endroits de France où le trait de côte recule le plus vite. En Baie d'Authie, l’Etat et les élus tentent de répondre à l’érosion des dunes au sud de Berck et de lutter contre la dérive du cours du fleuve. Des mesures d'urgence s'imposent sans attendre les travaux annoncés pour 2022.