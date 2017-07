Nucléaire : un convoi controversé de Mox sur le départ à Cherbourg ?

Le Mox, ce combustible mélange de plutonium et d'uranium, est fabriqué par Areva, notamment à partir des matières nucléaires valorisés par l'usine de retraitement de la Hague ( Manche ) Selon les écologistes de Greenpeace, huit tonnes seraient expédiées vers le Japon par la mer ce mercredi.

C'est un convoi qui suscite la controverse : un transport maritime de combustible Mox devrait, selon Greenpeace, quitter Cherbourg mercredi 5 juillet vers le sud ouest du Japon, à destination du réacteur nucléaire de Takahama , le réacteur numéro 4 réactivé au mois de mai.

Secret défense

Areva ne confirme ni ne contredit l'information : ce genre de convoi est classé secret défense. S'il se confirme, ce serait le sixième convoi de Mox de la France vers le Japon, le premier avait eu lieu en 1999. Selon Greenpeace, huit tonnes de Mox , mélange de plutonium et d'uranium, devraient être transportés sur deux navires spécialisés le Pacific Egret et le Pacific Heron, deux navires appartenant à la PNTL, une compagnie britannique.

Un produit dangereux ?

Ce genre de transport est dénoncé par les écologistes et les anti-nucléaires. Le Mox contient du Plutonium, tout simplement le corps le plus dangereux que l'on puisse trouver sur terre - presque exclusivement produit par l'homme -il sert à fabriquer la bombe atomique. Dans le Mox, le plutonium ne représente que 5 à 10%, le reste étant de l'uranium appauvri.

Les deux camions blindés devraient partir de l'usine Areva la Hague © Radio France - Jacqueline FARDEL

Ce mélange est fabriqué uniquement par le groupe français Areva, au sein de l'usine de Marcoule dans le Gard, seule au monde à fabriquer ce combustible, plusieurs milliers de fois plus radioactif que l'uranium donc

Un transport à haut risque ?

Il y a donc plus de risques donc à le transporter. S'il est peu utilisé dans le monde, il l'est au Japon notamment avec un voyage de plus de deux mois à travers les océans.Un parcours qui peut être semé d'embûches et l'association Robin des bois doute de la capacité des deux bateaux utilisés à résister aux cyclones, tsunamis, missiles nord coréens, Greenpeace pointe du doigt les risques de détournements militaires. Lors des convois précédents, Areva avait rassuré : quasiment impossible de fabriquer une bombe avec ce type de plutonium. Le groupe qui souligne aussi la grande robustesse des emballages

Le précédent, convoi de Mox parti de Chebrourg date de 2013, dix tonnes avaient été acheminés vers le Japon. Il y en avait eu quinze tonnes en 2010 et jusqu'à trente-deux tonnes en 2009

A quoi sert le Mox ?

Le Mox est aujourd'hui utilisé dans une vingtaine de réacteurs en France sur 58. Il y représente un tiers des combustibles utilisés. Combustible qui s'exporte assez peu : le Mox se vend en Belgique, Allemagne et Suisse et donc au Japon...qui depuis Fukushima a levé le pied sur le nucléaire et vient de rallumer un cinquième réacteur sur la cinquantaine du pays .Le Mox qui pourrait aussi être utilisé dans le futur EPR, réacteur qui a la capacité d'utiliser le Mox à 100%..mais peut tout aussi bien fonctionner sans.

Petit rappel

En 2013, le Tribunal de Grande Instance de Cherbourg a pris une ordonnance de requête qui interdit à toute personne de s'approcher à moins de 500 mètres du convoi routier et du navire et de 300 mètres sur le port, sous peine d'une amende de 75.000 euros par infraction et par personne