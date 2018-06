Ce jardin situé à Gigors-et-Lozeron, où sont répertoriées 350 plantes et arbres, avait besoin d'un peu de soin. Il est désormais flambant neuf, et enrichi.

Gigors-et-Lozeron, France

Le jardin botanique de Sanoflore fait peau neuve. Le laboratoire de cosmétiques bio, basé à Gigors-et-Lozeron, dans la vallée de la Gervanne, dans le Vercors a créé ce jardin de 2.500m² en 1995. Il avait bien besoin d'un coup de jeune.

350 essences sont plantées dans le jardin botanique de Sanoflore © Radio France - Florence Gotschaux

350 espèces y sont plantées. Essentiellement des plantes aromatiques, médicinales et à parfum. Le but, dès le départ, était de permettre aux visiteurs de faire connaissance avec les plantes utilisées par Sanoflore. Cette année, 9 nouvelles essences ont été plantées, la structure du jardin a été repensée, le bassin et le ruisseau refaits, et de nouvelles zones ont été réintroduites avec par exemple la plantation d'une douzaine d'espèces d'agrumes. Enfin, une prairie fleurie doit prochainement voir le jour dans cet espace.

Le bassin du jardin a été restauré. © Radio France - Florence Gotschaux

Le chant des grenouilles accompagne les visiteurs dans le jardin. © Radio France - Florence Gotschaux

Le jardin botanique de Sanoflore se visite gratuitement 7j/7 et 24h/24. Des plaquettes explicatives sont disponibles à l'entrée.