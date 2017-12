Deux coups de vent vont balayer le littoral atlantique entre mardi soir et jeudi soir, le premier sera de moindre intensité et devrait toucher les côtes entre la Vendée et la Normandie.

Nantes, France

La météo des prochains jours s'annoncent agitée avec le passage de plusieurs perturbations accompagnées de vents forts. La première touchera le littoral atlantique dès ce mercredi soir avec des rafales de vent de sud comprises entre 70 et 85 km/h et localement des pointes possibles à 95 km/h selon Météo Consult. Cette dégradation affectera le littoral entre le sud de la Vendée et la Normandie.

Un second coup de vent plus puissant

Le second coup de vent va davantage concerner le sud-ouest de la France, il est attendu dans la nuit de mardi à mercredi à compter de quatre heures. Les plus fortes rafales pourront atteindre 120 km/h sur la côté landaise et la côte basque.