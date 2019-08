Un couple de Grenoblois parcourt 500 kilomètres à pied pour se rendre à un mariage en Mayenne

500 kilomètres à pieds pour aller à un mariage, c'est le pari un peu fou de Marine et Cyril. Ils sont partis le 21 juillet 2019 de Grenoble et arrivent le vendredi 23 août à Méral en Mayenne. Une belle aventure pour ce couple, mais aussi une démarche militante : Le thème du mariage c'est zéro déchet

Sarthe, France

"Le thème du mariage de nos amis c'est zéro déchet. Du coup on a décidé de jouer le jeu et de venir à pied." C'est aussi simple que ça pour Cyril. Il vient de parcourir près de 450 kilomètres depuis son village de Quaix-en-Chartreuse près de Grenoble. Avec une charrette de 90 kilos derrière lui. Tout ça pour aller à un mariage.

Marine et Cyril marchent avec une charrette et leur chien, Osko © Radio France - Louis de Bergevin

Si on ne peut pas faire du 100% zéro déchet, on peut au moins tendre vers ça. Eviter ces suremballages en plastique, cette surconsommation de tout : du temps, matériel, humain. On épuise les ressources quelles qu'elles soient" - Marine

"On essaye de promouvoir le plus possible le presque zéro déchets", explique Marine. Au départ, surtout avec les gens qu'ils comptaient rencontrer sur la route, et auprès de leurs famille, de leurs amis. Ils ont créé une page Facebook pour leur donner des nouvelles du périple. Mais très vite, l'audience a grimpé au gré de leur médiatisation. _"Le premier article dans un journal local nous a ramené 4000 personnes en 24h_. Et là on a presque 7000 personnes quotidiennes sur la page, et on est débordés, rigole Marine. Mais c'est bien parce que du coup ça a touché beaucoup de gens autour de ces thématiques qui nous tiennent à cœur. C'est pas ce qu'on avait prévu mais pourquoi pas, c'est super!"