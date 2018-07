Saint-Vulbas, France

Les militants de l'ONG avait pris soin d'habiller leur drone avec un costume de superman. Comme souvent les militants ont ciblé le bâtiment de la piscine. C'est là qu'est entreposé le combustible usager hautement radio actif. Greenpeace accuse notamment EDF de ne pas suffisamment protéger ce type de bâtiment sur les sites des centrales nucléaires.

[ALERTE] Superman survole la centrale nucléaire du Bugey, à une trentaine de km de Lyon, et s’écrase volontairement contre un bâtiment lourdement chargé de radioactivité #SuperRadioactifpic.twitter.com/hOpQtLOdg8 — Greenpeace France (@greenpeacefr) July 3, 2018

Une date qui n'a pas été choisie au hasard

L'action s'est déroulée ce mardi matin , 48 heures avant la présentation du rapport parlementaire sur la sûreté et la sécurité nucléaire. C'est la première fois que des parlementaires rendent un rapport sur la sécurité des sites nucléaires français, c'est-à-dire sur leur vulnérabilité face à d'éventuelles attaques extérieures et non plus face au danger du nucléaire en lui-même.

Des militants de Greenpeace régulièrement condamnés

Des militants de l'ONG ont été condamnés le 28 juin dernier par le tribunal correctionnel de Privas pour avoir pénétré sur le site de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Ils s'étaient notamment approchés de la piscine.