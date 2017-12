Dijon, France

Une campagne de modernisation de l'éclairage public débute tout juste en Côte-d'Or. Elle résulte d'un programme lancé il y a plus de deux ans maintenant par le ministère de l'environnement notamment pour réduire la consommation d'énergie. Cela passe entre autre par l'éclairage public. En Côte-d'Or, c'est le Syndicat mixte (SICECO) qui regroupe 680 communes et des Établissements Publics de Coopération Intercommunale) qui chapeaute cette campagne. Après une phase de repérage et d'analyses, on entre désormais dans la phase du remplacement des luminaires. L'opération porte sur 1500 points lumineux qui vont être moderniser d'ici l'été prochain.

De grosses économies

"En moyenne, avec les progrès qui ont été réalisés en matière d'éclairage public, on peut faire facilement 50% d'économie d'énergie" explique Bruno Kablitz, le responsable des services techniques du SICECO. Tout cela va être mis en place dans trois territoires de la Côte-d'Or. à savoir Gevrey Chambertin / Nuits Saint Georges, Pouilly en Auxois / Bligny Sur Ouche et dans le parc Naturel Régional du Morvan, pour un investissement d'un million deux cents mille euros, financé en grande partie par le ministère mais aussi par les collectivités mais il va permettre d'économiser 70 tonnes de CO2 et faire baisser la facture d'éclairage de 78 000 euros.

Bien plus que des lampadaires

Ces lampadaires nouvelle génération vont faire bien plus que nous apporter la lumière. Ces leds sont en effet pilotables à distance et donc adaptables en fonction de l'heure et des besoins. En Côte-d'Or, c'est une première. Et déjà, on pense à une autre utilisation de ces lampadaires comme support pour caméras ou capteurs, pour mesurer la qualité de l'air par exemple.