Un épisode de pollution à l'ozone attendu ce mercredi en Lorraine

Lorraine, France

C'est l'une des conséquences de l'épisode de canicule qui a démarré cette semaine dans la région. Avec des températures dépassant largement les 30 degrés et un fort ensoleillement, un épisode de pollution à l'ozone est attendu en Lorraine ce mercredi selon Atmo Grand Est. Le seuil d'information et de recommandation est déjà atteint ce mardi en Alsace, il sera atteint dans les quatre départements lorrains (Moselle, Meuse, Meurthe-et-Moselle et Vosges) , en Haute-Marne, dans l'Aube et la Marne ce mercredi.

Eviter de sortir aux heures les plus chaudes

Il est conseillé aux personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de maladies chroniques) de privilégier des sorties brèves, d'éviter de sortir l'après-midi lorsque l'ensoleillement est maximum et d'éviter les activités physiques intenses en plein air. Sur la route, il est conseillé d'adopter une conduite souple et de modérer sa vitesse.