Un épisode de pollution à l'ozone ce mardi 7 août en Picardie

Par Marc Podevin, France Bleu Picardie

La Somme, l'Oise et l'Aisne sont concernés par un épisode de pollution de l'air à l'ozone, ce mardi 7 août. Les fortes températures attendues sont notamment en cause. Les personnes vulnérables sont invitées à éviter toute activité physique et sportive intense en plein air.