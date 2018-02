Loire, France

Vous avez froid et bien dites-vous que ce n'est que le début. A partir de lundi prochain, le froid va s’intensifier avec l’arrivée d’une masse d’air glacial en provenance de Russie. Pendant quelques jours, les températures seront inférieures de 5 à 10 dégrés aux moyennes saisonnières.

Un ressenti de -21 degrés à Saint-Etienne

La Loire aura donc des airs de Sibérie et cela devrait durer au moins jusqu'à mercredi, avec donc des températures qui seront glaciales. Il n'y aura par contre pas de neige. Lundi, dans la nuit et au petit matin Météo France prévoit jusqu'à -8 voire -10°c degrés à Saint-Étienne avec un ressenti pouvant aller jusqu'à -21 degrés. Et plus on monte plus il fera froid, au Bessat (1200 mètres) comptez -13°c avec un ressenti de -27°c.

Préparez-vous à avoir froid dans la Loire - Denis Souilla / Creative Commons

Le froid sera accompagné de vent

Car en plus de cette vague de froid qui vient justement de la Sibérie, on attend aussi un vent de nord-est avec des rafales pouvant aller de 50 à 60 kilomètres par heure dans la Loire. C'est ce qui fait que les températures ressenties seront encore plus froide.

Selon Météo France, cette vague de froid n'est pas exceptionnelle, mais elle reste toute même remarquable pour cette période de l’année. Il faut remonter au mois de mars 2005, pour retrouver des températures similaires mais cet épisode glacial avait été en revanche de plus courte durée.