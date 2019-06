Un gigantesque incendie ravage des milliers d’hectares en Catalogne

Depuis ce mercredi, les pompiers combattent un feu d’une extrême violence au sud de Lleida (Catalogne). Plus de 5.500 hectares ont déjà été détruits. Les autorités expriment leur inquiétude.

Perpignan, France

350 pompiers ont lutté avec acharnement contre les flammes cette nuit en Catalogne. Mais ce jeudi midi, l’incendie qui s’est déclaré mercredi près du village de Torre del Espanol, au sud de Lerida, est toujours hors de contrôle. Les flammes ont déjà ravagé plus de 5.500 hectares de végétation, selon le journal catalan La Vanguardia.

Selon le gouvernement de Catalogne, l’incendie est classé à "risque extrême", et pourrait dévorer 20.000 hectares dans cette région couverte de vergers, d'oliviers et de vignobles. La propagation du feu est attisé par une forte tramontane et des températures extrêmes.

Selon le ministre catalan de l’intérieur, l'incendie pourrait avoir été provoqué par une « accumulation de fumier dans une ferme, qui a généré suffisamment de chaleur pour exploser et provoquer des étincelles ». 53 personnes ont été évacuées. La Generalitat de Catalunya demande d'éviter des déplacements inutiles dans le secteur.