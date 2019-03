Un grand projet de végétalisation pour rendre Nice plus verte

Nice a dévoilé jeudi soir son plan global pour végétaliser le centre-ville. Six kilomètres d'artères vertes vont naître de la disparition des couloirs de bus grâce à l'arrivée du tramway. Un projet qui doit remettre la nature au cœur des rues.

Nice, France

Nice sort la pelle et le terreau cette année pour planter 10 296 arbres. Un millier rien que pour aménager les couloirs de bus bientôt transformer en promenade et pistes cyclables. Le projet baptisé "la nature au cœur de Nice" a été présenté jeudi soir au Palais des Congrès. Ce plan global de végétalisation va s'étendre sur plusieurs années.

Les futures artères vertes de Nice - Ville de Nice

Six kilomètres d'Est en Ouest repris par la nature grâce à l'arrivée jusqu'au port de la ligne 2 du tramway. Les rails seront aussi recouverts de pelouse et 2400 arbres habilleront le parcours. Ce chantier pour les trois axes a été chiffré à 20 millions d'euros. L'aménagement va commencer dès cette années et sera progressif jusqu'en 2021.

Évolution de la rue de la Buffa durant le plan de végétalisation - Ville de Nice

Densifier le fleurissement

Déjà couronnée de quatre fleurs par le label villes et villages fleuris, Nice vise 60% de fleur en plus. Des centaines de jardinières et de structures vont être installées un peu partout en ville. Deux parcs vont également être totalement crées, l'un dans le quartier du Ray, dès cette année. L'autre le long du Var, avec le lancement du chantier dès le début d'année prochaine pour offrir un espace de 25 hectares à l'Ouest de la ville.

Plan de végétalisation de Nice - Ville de Nice

La Promenade des Anglais n'échappe pas la vague verte, avec 265 nouveaux arbres et palmiers face à la mer. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils soient épargnés par le charançon.