VIDÉO - Un gros orage et des dégâts dans l'Yonne

Yonne, France

De fortes rafales de vent et des trombes d'eau se sont abattus durant quelques minutes dans l'Yonne lundi après-midi. Un violent orage a traversé le département entre 15 et 16 heures, en particulier l'Auxerrois et la Puisaye.

Une trentaine d'interventions des pompiers dans l'Yonne

Les pompiers ont été largement sollicités. A 17 heures, ils étaient déjà intervenus une trentaine de fois : arbres couchés sur les chaussées, câbles électriques arrachés. A Coulangeron, près de Ouanne, un hangar s'est retourné sur des bovins. Les pompiers étaient toujours sur place à 17h30 pour dégager les animaux.

Les pompiers recommandent de limiter ses déplacements, jusqu'à la fin de l'alerte jaune aux orages, c'est-à-dire jusqu'à 21 heures.

⛈ Une ligne de grain a balayé le sud-IDF et le nord-Centre, gagnant le sud-Champagne et le nord-Bourgogne. On a relevé 116 km/h à Étampes (91) ! pic.twitter.com/bu7utcHpwD — Météo Express (@MeteoExpress) December 3, 2018