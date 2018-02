Un groupement unique en PACA de propriétaires forestiers pour dégager les falaises des ocres de Roussillon

Par Philippe Paupert, France Bleu Vaucluse

Une centaine de propriétaires forestiers privés de Roussillon ont été labellisés Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental Forestier. C'est le premier Gieef de Provence. Les arbres abattus dégagent la vue sur les falaises d'ocres et valorisent la pousse des arbres les plus interessants.