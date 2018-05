Savoie, France

L'accident remonte au 10 avril dernier : un gypaète barbu adulte était découvert blessé sous une ligne à haute tension sur la commune de Valezan en Savoie. Les pompiers sont intervenus, le vautour a été recueilli puis acheminé vers le centre de soins du Tichodrome en Isère. On apprend aujourd'hui que l'oiseau a succombé à ses blessures.

Une autopsie dira s'il s'agit d'un accident

Le parc national de la Vanoise explique dans un communiqué que l'autopsie réalisée par le Centre de pharmacovigilance de l'école vétérinaire de Lyon confirme que ce vautour qui est une espèce protégée a percuté une ligne à haute tension. Des analyses toxicologiques et de plombémie sont en cours afin de savoir si cette percussion est la conséquence d’une intoxication ou d’un empoisonnement.

Une forte mobilisation pour sauver un poussin

Après de multiples recherches, les experts ont déterminé que l'oiseau était le mâle d'un couple de gypaètes de Peisey-Nancroix en Savoie. Un poussin d'un mois se trouvait donc en difficulté pour se nourrir car il était privé de l'un de ses deux parents pour le protéger.

Une forte mobilisation a alors vu le jour, menée par le Parc national de la Vanoise. De nombreux bénévoles (LPO, habitants ou simples passionnés) se sont succédé pour assurer le suivi du nourrissage et du développement du poussin.

Par exemple, le service des pistes du domaine skiable de ski de fond de Peisey-Vallandry et la mairie de Peisey-Nancroix ont gracieusement mis à disposition un appareil à chenillettes pour transporter plus aisément sur des placettes de nourrissage les os qui nourrissent le poussin et autres restes fournis par l’abattoir de Bourg-Saint-Maurice.

Aujourd'hui le poussin va bien !

