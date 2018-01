Entre Chablais et Faucigny, les stations et communes du Grand-Massif sont touchées par les inondations ce jeudi soir. 150 habitants du hameau de l'Etelley ont été évacués. Ils vont passer la nuit à Samoëns.

Samoëns, France

Inondé, le hameau de L'Etelley entre Samoëns et Les Gets a été évacué ce jeudi en fin d'après-midi. Ses 150 résidents sont hébergés à Samoëns.

Dans ce même secteur, la route départementale 902 entre Taninges et Les Gets reste fermée à la circulation à cause de chutes de pierres. Pour rallier les deux communes, il faut faire le grand tour par Thonon les Bains.