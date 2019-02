Un Havrais prépare un Tour de France des initiatives pour une agriculture durable

Le Havre, France

Il s'attaque à un périple fou de 6 000 kilomètres à vélo, en paddle, en kayak et à pied. Axel Férard, jeune diplômé de 26 ans au Havre, se lance dans un défi fou, à la fois sportif et pédagogique. Il va réaliser un tour de France à partir du 1er mai pour mettre en avant une trentaine d'idées innovantes ou originales qui défendent une autre vision de l'agriculture et de la consommation, plus respectueuse de l'environnement.

Une agriculture et un mode de consommation plus responsables

"On va droit dans le mur et je veux réveiller les gens pour qu'on évite ce mur", tranche Axel Férard. Il espère sensibiliser plus de 1 000 personnes au cours de son tour de France qui va durer au moins six mois. "Je vais aller dans les écoles, les collèges et les lycées. Les jeunes, ce sont ceux qui pourront agir demain. C'est important de les sensibiliser", poursuit le jeune homme.

Axel Férard n'a pas encore calé tous ses rendez-vous. Mais il veut aller à la rencontre d'une famille zéro déchet, rencontrer des représentants de grandes et moyennes surfaces. "Pourquoi pas étiqueter les produits de saison dans les supermarchés ? _En consommant mieux, on aidera les agriculteurs locaux à se développer et à développer un mode de production beaucoup plus respectueux de l'environnement_", précise Axel Férard. "On a énormément gagné en quantité mais on a énormément perdu en qualité", déplore-t-il.

On en est arrivé à un tel point qu'on ne sait plus ce qu'on mange. Il faut acheter plus local.

Un projet de 40 000 euros

Pour mener à bien l'ensemble de son tour de France, Axel Férard a besoin de 40 000 euros. Il espère en financer une partie via une campagne de dons en ligne. Il a fixé un objectif de 10 000 euros et compte sur la générosité des internautes. "J'aimerais faire un documentaire à la fin de mon projet, qui permettrait de lui donner une deuxième vie", explique l'aventurier.

La cagnotte en ligne est gérée par l'association qu'il a créée, "Graine d'Odyssées" : il est possible d'y participer ici.